連日來受到西南氣流影響，台南善化區1日8小時累積降雨量達234亳米，名列全國第3，善化區溪埔中路、通往福隆科技道路、建業路一帶均傳出積淹水災情，台南市工務局擬於溪尾排水下游右岸溪興建89公頃滯洪池，以改善淹水問題。

善化區溪埔中路及通往福隆科技道路由於受到地勢低窪影響，溪尾排水系統內水排除不易造成之淹水，市府規畫溪尾排水系統治理計畫，擬於溪尾排水下游右岸興建89公頃滯洪池，工程及用地徵收經費概估約30.6億元。

此外，沿線通水斷面不足尚未整治段護岸改善長度12.5公里，工程及用地徵收經費概估約12.6億元；市府後續將評估增設抽水機組加速退水，並向中央爭取經費辦理。

至於建業路淹水問題，主因為苓子林中排沿線亦均未整治，通水斷面不足，迴水影響造成水位壅高漫溢兩岸，又苓子林中排於建業路光文橋上游為直角瓶頸段，通水斷面不足，且排水路寬窄不一，排水水位高漲，工務局也計畫改善排水路長度5公里，工程及用地徵收概估經費約4.7億元。

台南市政府表示，針對善化區積淹水改善問題，市府將積極透過「前瞻基礎建設計畫」向中央爭取整治經費，早日讓民眾擺脫洪患之苦並搭配定期排水路清淤措施。