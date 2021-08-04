南韓混血女星Somi（全昭彌）過去曾是JYP娛樂旗下練習生，JYP娛樂舉辦生存淘汰選秀節目《SIXTEEN》，要從自家練習生選出9人組成女團TWICE，台灣出身的周子瑜也是一員，Somi當時擁有高人氣卻未能晉級；最近Somi被問及維基百科上寫著「當初被子瑜擠下去」，所以沒入選TWICE的評論，她不僅展現高EQ回應，也分享和TWICE姊姊們私下感情還是很好。

21歲混血女星Somi在《SIXTEEN》落選後，2016年挑戰選秀節目《PRODUCE101》，獲得第一名並以限定女團I.O.I出道，在團體結束活動後，繼續一個人在南韓演藝圈發展；近年來Somi無論在綜藝或是音樂上，都有不錯成績，近期推出新EP回歸，上遍各大節目宣傳。

南韓女團TWICE。(圖/ 摘自TWICE IG)

Somi昔日參加JYP娛樂舉辦的生存淘汰選秀節目《SIXTEEN》，高人氣卻沒能晉級。(圖/ 摘自韓網)

日前Somi在節目中發現維基百科上，網友和粉絲替她寫的個人經歷上，出現「為了徵選2015年JYP的新人女團TWICE，而出演生存淘汰賽《SIXTEEN》，蘇然獲得高人氣，但在投票順位被子瑜擠下去」；Somi讀完這段話，自然地笑說，「我記憶中沒有被子瑜姊姊擠下來這件事」，高EQ回應讓網友都很讚賞。

雖然多年前在節目中被淘汰，錯過成為南韓當紅女團TWICE成員之一，但Somi目前仍靠自己的實力闖出一片天，她也表示現在和姊姊們（TWICE）還是很親近，在工作場合常常遇到，私下也會跟彩瑛姊姊和娜璉姊姊見面」，還忍不住撒嬌說，「我有好好當忙內（一群人中年紀最小的）」。