台灣射箭好手林佳恩日前在東京奧運於女子個人對抗賽晉級16強，雖與獎牌無緣，但已成績斐然，4日搭機返台並入住防疫旅館，她稍早在臉書粉絲專頁，點名新竹縣長楊文科並致謝，送上新竹縣知名美食，其中還有她最愛的擂茶，讓她還沒抵達家就感受到家的味道。

林佳恩出身新竹縣尖石鄉，過去曾就讀新樂國小、尖石國中，2012年在倫敦奧運於女子團體反曲弓項目獲得第5名，同年在土耳其世界大獎賽中個人賽中射下第3名、團體第2名，今年在全國大專校院運動會射箭項目，一舉奪下女子團體、女子個人，及混雙對抗賽3面金牌。

4日搭機返台，楊文科與縣府主管也親送上新竹縣的伴手禮，包含擂茶、柿餅、野薑花粽等，還有一張卡片，讓林佳恩特別發文感謝，指出縣府「在今天大雨滂沱還特地從新竹送溫暖來」。

楊文科先前也曾經在林佳恩出賽時，先放下公文，隔海為她加油，他認為選手能為國出征，背後卻是付出長時間的訓練和努力，十分了不起。