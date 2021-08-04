藝人小S近日發文支持參加東奧的台灣選手們，因在IG留言提到「國手」2字，遭大陸網友貼上台獨標籤。淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新認為，對岸會如此大反應，癥結點還是兩岸關係緊繃，大陸網友才會「雞蛋裡挑骨頭」，過去有先例，但對岸網民並沒有如此大的反應。

陳一新表示，其實小S此舉並無誤，過去馬政府時期，也有國內民眾、藝人使用「國手」相關或類似案例，但對岸並沒有如此大的反應，這次小S遭大陸網民撻伐，主要原因還是兩岸關係緊繃，若兩岸關係良好，不會有這種狀況。

而大陸官方此次也沒有針對此一事件有所回應、淡化處理，可能是因半年後北京冬奧將舉行，屆時我方也會有選手參與，場面不能弄太僵。

不過，陳一新也表示，改善兩岸關係還是需要雙方的努力，盼政府能夠有真正且持續的作為，才是真正「遞出橄欖枝」，如同總統蔡英文曾三度提及的。以國際上的例子來看，例如10月可能舉辦的拜習會、美俄高峰會都需要陸續釋出善意，不把問題複雜化為原則。

至於大陸兩岸未來能否透過運動賽事打開兩岸新局面，陳一新說，過去還有可能，但現在的兩岸情況，政府沒有積極作為的情況下，希望非常渺茫。