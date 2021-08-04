香港大學學生會評議會日前通過悼念七一刺警案嫌犯決議，引發風波，港大校務委員會今召開會議決定，禁止所有參與學生會評議會7月7日會議的學生，進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。

港大校委會聲明，上月27日的會議上，校委會委任專責小組，研究學生會評議會事件對大學的影響，以及相關風險管控措施，專責小組認為學生會評議會通過有關決議，可能觸犯法律並正受警方調查，容許涉事評議會成員繼續在校園內活動，對大學構成嚴重法律風險，亦對校內人員甚至大學聲譽產生不良影響，基於事態嚴重，必須即時採取風險管理措施。

港大校委會接受專責小組的報告和建議。並又要求校方管理層制訂執行方案，跟進事件發展，對措施作適時修訂，並向校委會匯報，亦需要檢視現行風險管理機制。

港大學生會評議會在上月7日召開緊急會議，以30票贊成，0票反對，2票棄權，通過對七一刺警案嫌犯自戕身亡表示深切哀悼的動議，內容提及對案中犯嫌表示深切哀悼及感激犧牲。事後評議會受多方抨擊，兩天後學生會評議會凌晨召開記者會，宣佈撤回動議，幹事會鞠躬道歉，並立即辭職。