大陸正妹「狗頭蘿莉」是一位擁有百萬粉絲的網紅兼coser，在各大漫畫展上經常可以看見她的身影。狗頭蘿莉近日就突然被爆料出席上海ChinaJoy動漫展，為了搏出位，不惜大膽真空上陣，還當眾走光露點，其在台上露點照更在網路瘋傳，令狗頭蘿莉得知氣炸了，直指是遭人惡意P圖，本月2號在微博發文直言曾想過報警處理！

在抖音擁有百萬粉絲追隨的知名coser兼網紅狗頭蘿莉，近日被爆在出席上海動漫展時，穿著性感深V禮服沒貼胸貼，導致上台不慎走光大露點，最終更被展場工作人員請出場。其現場走光照更在陸網瘋傳，引發大陸網友熱烈討論。

狗頭蘿莉遭人惡意後製露點照。(取自微博)

由於狗頭蘿莉平日衣著尺度極大，令不少人相信她的確在漫畫展上走光了。但狗頭蘿莉對此相當委屈，日前特地在微博PO出她當天穿著影片，呼籲粉絲：「我今天穿的是這樣的，所以有些奇怪的東西不要信。」

狗頭蘿莉隔日更再度發文，坦言她不僅想發影片澄清，也想過報警，但最終打消念頭的原因有二，第一是動漫展未結束，擔心鬧大對廠商不好，第二是惡意P圖的當事人已經道歉，「本來想息事寧人，但由於吃瓜群眾擴散太多對我影響太大了我還是出來澄清一下。」狗頭蘿莉更直言，不明白大家為什麼要這樣對她？