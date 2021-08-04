「半島電視台」（Al Jazeera）3日報導，根據其獲得的衛星影像、財務資料和實際證據，可以認定印度於模里西斯的阿加萊加島（Agalega）建立了海軍設施，將從該基地監控中國大陸於西印度洋和東非的海上交通及軍事存在。

根據報導，衛星影像顯示，在原本僅有簡易碼頭設施和螺旋槳機用800公尺跑道、距離模里西斯本島約1100公里的北阿加萊加島，正建設2座大型碼頭和一條超過3000公尺的跑道；且根據資料，在過去兩年內有數百名建築工人在該島作業，並有至少12艘散貨船將建材自印度運往當地。

印度智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）副研究員米西拉（Abhishek Mishra）告訴「半島電視台」，根據他自己與「圈內人」交談獲得的資訊，阿加萊加島將用於停泊印度船艦、讓P-8I海上巡邏機於當地整補、進駐通信與電子情報蒐集單位等，成為印度於該區域的關鍵節點。

澳洲國立大學國家安全學院（National Security College）博士候選人巴什菲爾德（Samuel Bashfield）則指出，該島的地理位置十分重要，而除了軍事目的外，沒有其他支持兩國於當地開展重大工程的理由。

米西拉強調，有了阿加萊加島的設施，印度將能有效監控莫三比克海峽附近的船隻，並制衡中國大陸於東非、西印度洋等區域的軍事存在。雖然模里西斯和印度政府否認於當地建設軍事基地，但根據模里西斯政府的定義，只有由軍方擁有和營運、用於長期駐紮軍事裝備和人員並進行軍事行動的設施，才會被稱為軍事基地。