父子相爭還沒完，光菱電子（8032）4日召開董事會，二度宣布調高東友（5438）收購價至21元，以略高於安富調高後的收購價20.5元展開收購，表態力抗東友遭到併購。

光菱電子4日召開董事會決議通過提高公開收購東友科技價格，由先前喊出的20元拉高至21元，收購截止時間至110年9月10日止，並呼籲股東及投資人能積極參與應賣。

光菱指出，本次公開收購價格調高為每股現金21元，若應賣股數達預定最高收購數量22508000股，則本次公開收購之收購總金額為472668000元。惟若最終有效應賣之數量未達預定最高收購數量，但已達最低收購數量5626829股（約相當於東友科技全部股份總數之5％）時，本次公開收購之數量條件仍告成就。

光菱強調，本次提高公開收購價格，依照「公開收購說明書應行記載事項準則」第17條規定，應向金管會申報並公告始得為之，光菱亦將依相關規定辦理上開申報與公告事項。