綽號「小林同學」的台灣桌球神童林昀儒，本屆東京奧運表現亮眼，首次挑戰奧運就與鄭怡靜在桌球混雙拿下銅牌，男單也打進四強，林昀儒今(4)日晚間在IG透露這十多天來的內心起伏，有欣喜也有不甘，並一一寫下這一路走來最感謝的人。

林昀儒成功復仇奧恰洛夫！桌球男團不敵德國止步八強

林昀儒在IG表示，他的奧運初體驗已畫下句點，這十多天來他的內心幾經起伏，有欣喜的當然也有不甘的，但競技體育也是因為這樣而迷人，對於桌球的熱愛引領著他繼續探索其中的美好。

林昀儒表示，他人生的奧運之旅在此先畫下逗點，並以諾貝爾得主的一句話「你若精彩，天自安排」自我勉勵。（圖／季志翔攝）

林昀儒說，在得知他的世界排名來到第五後，想感謝這一路支持他、幫助他，還有奧運期間為他吶喊加油的所有人，包括家人長久以來的支持與陪伴，綦戈教練的全力付出與教導，他的訓練團隊以及蔣澎龍教練，還有他的最好搭檔鄭怡靜、佳奇教練、他的團隊隊友，他說大家一起並肩作戰的感覺真好。

此外，林昀儒也感謝奧會和體育署的資源挹注、輔仁大學在他求學歷程中的協助、ITTF規劃安排他至海南集訓，期間要特別感謝劉主席及秦導的照顧，謝謝乒超期間尹導的無私指導，並感謝所有贊助他的企業及單位。

林昀儒最後以諾貝爾得主的一句話「你若精彩，天自安排」自我勉勵，雖然他人生的奧運之旅在此先畫下逗點，但仍期待未來能創造更多的驚嘆號。貼文一出瞬間吸引近9萬人按讚，紛紛留言為他加油打氣「你真的超棒！！加油！！！」、「小林同學就是讚」、「加油！你那場真的很可惜，再努力幾年，下一屆會是你的天下」。