中華民意協會公布2024三黨潛在總統候選人最新民調，以國民黨籍新北市長侯友宜支持度為最高，無論民進黨派出副總統賴清德或桃園市長鄭文燦，與民眾黨台北市長柯文哲形成「三腳督」戰局，侯友宜皆領先超過10個百分點。資深媒體人韋安表示，從新北市長侯友宜的聲望和支持度來看，證明侯友宜已經走出不同的道路。至於2024選舉，目前中間選民已經增到40%左右，因此誰能在意人民，服務人民，才是2024最後的贏家。

根據中華民意協會公布2024三黨潛在總統候選人最新民調，若賴清德、侯友宜、柯文哲3人競逐，侯友宜以34.9％領先，賴清德則以24.2％居次，柯文哲以19.0％居第三。另外，若改由鄭文燦、侯友宜、柯文哲3人參戰，侯友宜仍以37.5％的支持度領先，柯文哲則以21.0％居次，鄭文燦以18.3％居第三。其中，無論民進黨派出賴清德或鄭文燦，侯友宜都領先。

韋安4日在臉書貼文表示，2024年總統大選，前新北市長朱立倫被外界認為有意參戰，黨內亦有一派拱侯友宜參選，不過，侯友宜3日受訪時表示，現在人民還在水深火熱之中，好好努力讓民眾回到正常生活，才是最重要的事。韋安對此指出，中間選民現在已經增加到40%左右；誰能最在意人民根本利益，解決他們的問題，才能得到中間向兩邊擴散的大多數人支持，如今搞政黨極端政治，藍綠惡鬥已經沒有出路。

韋安接著表示，從侯友宜的聲望和支持度來看，證明他已經走出不同的道路。而誰能在意人民、服務人民，才會是最後的贏家。