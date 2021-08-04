港大校委會今晚發出通知，決定所有參與港大學生會評議會7月7日會議的學生，均被禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。

香港東網報導，香港大學學生會評議會在上月初通過動議，對一宗「孤狼式恐怖襲擊」案的疑凶表示「深切哀悼」，有關言論疑涉及違反國安法，雖然評議會撤回議案，學生會幹事會已立刻辭職，向同學致歉，但港大校務委員會今天（4日）召開特別會議，決定所有參與上月7日評議會會議的學生，均被禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。

港大指，校委會於上月27日的會議上，委任專責小組研究港大學生會評議會事件對大學的影響及相關風險管控措施。校委會今日召開特別會議，討論並接納專責小組的報告和建議。

專責小組考慮到港大學生會評議會通過上月7日的決議，其行為有可能觸犯法律並正受警方調查；而容許涉事的評議會成員繼續在校園內活動，對大學構成嚴重法律風險，亦對校內人員甚至大學的聲譽產生不良影響。基於事態嚴重，必須即時採取風險管理措施。

校委會決定，所有參與港大學生會評議會上月7日會議的學生，均被禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。校委會要求校方管理層制訂執行方案，跟進事件發展，對措施作適時修訂，並向校委會彙報。同時，大學亦需要檢視現行風險管理機制。