路邊一台箱型車後窗上貼著「自售，車況佳」的廣告，但仔細一看，車後方的保險桿已經被撞毀掉落，歪成一邊形成「開口笑」。(摘自爆廢公社公開版)

台灣的開車族很多，買車除了能到經銷店購買，也有人會選擇較便宜的中古二手車，因此路邊也常見許多貼著「自售」的二手車等待中意者連絡。然而，一位民眾看到路邊一台二手車貼著「自售車況佳」的廣告，卻嚴重圖文不符，照片曝光後讓網友都忍不住直接笑了出來。

「不是啊…老闆 你這……我」，一位網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出照片，路邊一台箱型車後窗貼著「自售，車況佳」的廣告，但仔細一看，車後方的保險桿已經被撞毀掉落，歪成一邊形成「開口笑」。

照片曝光後網友笑回，「這孩子在苦笑著」、「這台真的是好車，但….這尾巴」、「拿來佔車位不錯用」、「撞況真的車況佳」、「意思是……以這台車來說是有史以來最佳狀況，保證耐撞」、「是說車況佳，沒說外表佳啊，沒毛病」、「這台車況沒話說，經得起檢驗，但是開車技術不佳」。

有網友指出，這張照片以前就曾經看過，不少人猜測，可能這台車原本真的是「車況佳」，但因停在路邊販售反而被撞壞。「原本是佳結果被撞」、「這是停路邊賣車然後被撞的吧」、「搞不好一開始真的車況還不錯，只是停放路邊被別的三寶撞了」。