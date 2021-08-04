郭台銘今日發臉書，說他剛到歐洲，在捷克布拉格的第一個行程就是打疫苗，選擇是Pfizer-BNT，收費是35美元，因為需要取得一張歐盟證明，才可以接續在歐洲的行程。

郭台銘以「施打疫苗可否有更好的體驗？」為題發文。

在歐洲同事安排之下，他原本以為是去醫院或診所施打，沒想到是在一個Shopping Mall，是非常棒的施打體驗。這個Shopping Mall的施打點，佈置的氛圍活潑有朝氣，迎面就是熱情招呼的幾位女士，歡迎民眾踴躍施打疫苗，從詢問想選擇那一種疫苗到身體健康狀況及疫苗施打，沒有沈重的氣氛，服務品質的確讓每一位接種者的身、心都得到放鬆。

郭台銘選擇Pfizer-BNT~這裡需要收費，費用大概35美元，不算不合理，更何況是提供了極好的注射體驗。過程約20分鐘，在Shopping Mall裡，休息30分鐘即可離開、結束後發一張歐盟通用的証明。

他說，在台灣，疫苗施打仍然完全依靠醫療體系，相關醫療院所的壓力也很大，只用醫生看病人的角度來看待疫苗接種、也讓人們感到心情很沈重。台灣目前疫苗到貨量仍然不足，談體驗或許有人會說想太多，但還是能借鏡捷克的施打經驗，給我們更多思考，將來能讓台灣疫苗接種更人性化，更親善，體驗更好。

文末他也表示「疫苗施打有更多可能性」、「催貨進行式」