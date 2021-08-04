Delta變種病毒的侵擾，打亂全球經濟復甦步調，亞洲地區在疫苗施打率遠低於歐美國家，其中全球供應鏈重鎮的東南亞地區更面臨疫情肆虐，且疫苗短缺的雙重危機，進而削弱當地商業活動，衝擊半導體、橡膠手套、SUV汽車等供應鏈，也讓經濟學家對該地區經濟復甦前景感到擔憂。

新冠變種病毒層出不窮，年初英國變異株引爆新一輪的疫情爆發，隨著各國疫情逐漸受控後，Delta變異株的蔓延又點燃疫情再起的隱憂，東南亞地區疫情嚴峻已久，然最能有效控制疫情的疫苗嚴重短缺，導致東南亞各國疫情不斷升溫，衝擊當地製造商，引發供應鏈隱憂。

先前美國服裝鞋業協會（AAFA）憂心紡織代工重鎮越南受疫情影響，衝擊Nike、GAP等品牌大廠供應鏈，致信美國總統拜登，敦促美國正視越南供應商員工們的健康，並向越南等國家捐贈疫苗，以緩解供應鏈的衝擊，此舉不但挽救數百萬人的生命，且對美國經濟復甦也有一定的幫助。

《路透社》報導，東南亞6億人口的疫苗接種速度及其緩慢，嚴峻的疫情重創當地經濟活動，封鎖措施也讓許多工廠面臨缺工之苦；對於主要藉低成本勞動力和原物料，作為競爭力的東南亞製造商來說，疫情所引發勞動力匱乏，一直是供應鏈的主要瓶頸。

泰國、越南和馬來西亞等東南亞國家近期陸續傳出，有跨國企業受疫情影響而停產；泰國作為全球造車重鎮，汽車製造商大廠豐田就於7月受疫情影響，零組件的短缺導致3個工廠停產。

全球最大橡膠手套生產地馬來西亞，也因疫情持續延燒，導致許多供應商於6、7月時暫停營運；此外，有三星、富士康和Nike等企業生產基地的越南疫情也不見降溫，許多員工被迫隔離在廠區隔離。

匯豐銀行經濟學家警告，越南、菲律賓、印尼和泰國等東南亞地區的國家，由於疫苗接種率過低，經濟將處於風險之中，這也意味著該地區不僅要應對當前的疫情，還需要面臨未來變種病毒的不確性，而這也將對其經濟復甦前景產生不小的阻礙。