女星李蒨蓉7月底透露在疫情嚴重時期，先後有3次機會能優先施打疫苗，但她選擇婉拒，坦承自己很想打疫苗，只能開玩笑「未接獲通知代表還是枚嫩妞」；今（4）日晚間李蒨蓉在臉書更新近況，終於在昨（3）日接種AZ疫苗，到了今日才出現副作用，在沙發上昏倒好幾個小時，目前狀況已恢復正常。

李蒨蓉今晚在臉書PO文，曬出一張穿著細肩帶上衣打疫苗的照片，報告自己在昨日傍晚終於打到AZ疫苗第一劑，接著簡述接種後的身體反應；她說在今日起床後，身體像是感冒的感覺，依舊能如往常做家事，但唯一不同的是無力做運動。

而她也發現自己不像其他人有排山倒海而來的各種不適症狀，直到下午才終於在沙發上「昏倒」幾個小時；醒來後發現身體狀態很不錯，也開玩笑說「我應該還算是年輕人（有傳聞老人打AZ疫苗副作用低）」。

有網友看到李蒨蓉打疫苗還那麼漂亮，忍不住誇讚「打個疫苗也要美成這樣」，她也在底下回應自己是學網美打扮；而李蒨蓉也不忘在文末關心粉絲們，「打到疫苗了嗎？感覺如何」，看得出來她打到疫苗後愜意的神情。

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