國內疫情持續延燒，三級警戒期間，有不少民眾經濟受到不小影響，隨著警戒降回二級，行政院可能推出5倍券來振興經濟，也讓振興券該以何種方式發放掀起討論。據媒體近日所做網路民調顯示，有93%網友希望振興券直接發現金，只有4%贊成用紙本券、3%贊成數位券。

本週全國防疫警戒終於降為二級。從5月15日至7月26日超過兩個月的期間，不僅民眾的生活大受影響，實體經濟也跟著受重創，部分店家不堪虧損陸續關門。

據《TVBS新聞網》2日發起網路投票，以「如果政府要再發振興券，請問您最贊成用哪一種形式發放？」為題，詢問廣大網友，投票時間為8月2日至8月6日止。截至2日上午11時40分止，成功回收6048份有效問卷。結果顯示，有93%網友希望振興券直接發現金，只有4%贊成用紙本券、3%贊成電子支付券。

此外，該民調也詢問網友，「請問您認為政府發放振興券時，每個人實際上大約可以領到多少錢比較合理？」，結果顯示，有41%網友認為應該要能實領6千元以上，33%認為要能實領5千元，而認為要實領4千元的有4%，3千元有3%，2千元以下合計不到1%。另外，有16%網友則認為不應該發振興券。顯示大多數民眾的期望都高於政府目前實領4千元的規劃。

該投票係由TVBS新聞網發布調查頁面及連結，由民眾自填問卷，與一般民調透過抽樣的市話或手機電訪，所進行的民調方法並不相同。系統已自動扣除重複投票，最後共成功回收6048份有效問卷。