戴資穎訓練菜單曝光，每天訓練6小時、一天揮拍3000次。（麥當勞提供）

甫代表台灣出征東京奧運的「世界球后」戴資穎，再次創下台灣羽球女單史上最佳成績，然而當小戴在球場上沈著應戰時，總能聽見一位台灣球評不斷對小戴信心喊話：「小戴，你可以的！」這股溫暖的力量，正是來自戴資穎的親姊姊戴靖潔，姊妹間的好感情讓全台球迷盡收眼底。

台灣麥當勞攜手戴資穎、戴姊戴靖潔，以及以《翻滾吧！男孩》獲得金馬獎最佳紀錄片肯定的林育賢導演，推出戴資穎首支紀實片《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》，片中自戴姊突襲小戴的訓練日常揭開序幕。

沒想到小戴一家都是運動健將，「戴姊」戴靖潔羽球生涯中也曾取得甲組選手資格，更曾代表台北市立體育學院拿下羽球混雙銀牌；曾為台北市立大學羽球隊教練、台灣體育媒體羽球球評，此次除了實際體驗小戴的「國手訓練菜單」，並信心滿滿對小戴下戰帖。

影片中也呈現世界球后小戴的訓練菜單：每天訓練6小時、一周訓練5天、一天練400顆球、揮拍3000次。戴姊與小戴的訓練PK，不僅看見球后背後的努力，姊妹倆的好感情更是一覽無遺。

訓練一「繩梯」在戴姊的小作弊下由小戴獲勝，訓練二「L型折返跑」則由已經從球壇退休十年的戴姊取得勝利，但自此已經氣喘噓噓的戴姊卻遭到導演幽默調侃「要不要幫你叫救護車？」體驗小戴一日訓練菜單的戴姊則逗趣說：「這已經是我一年的運動量了！」

從片中戴資穎與姊姊的互動可以看出姊妹間的好感情，然而在手足間常見的競爭、比較等問題，也曾深深影響從小一起在羽球界努力的兩姊妹。姊姊戴靖潔表示，過去被比較之後，可能對她就非常的有敵意，但其實我滿後悔這件事情的。片尾更是感性告白，願成為小戴一輩子的支持與力量，「追著你的背影奔跑，真的很累；從我放棄的那一刻，我就決定要好好的支持你，一輩子，為你加油！」

如今雖然已退居幕後，她仍是最了解小戴在日常訓練及各大賽場上，所承受的壓力與疲累的人，也因此成為戴資穎迎戰世界強敵時，最重要的依靠。在姊姊感性告白後，戴資穎更首次透過鏡頭，感謝姊姊一路上無私的陪伴與支持，更感謝爸媽讓她擁有一個獨一無二的姊姊。