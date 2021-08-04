幾天前，SpaceX 的首席執行長馬斯克 (Elon Musk) 在Twitter發布了一張 火箭底部的照片，引擎噴口與非常複雜的管線相當壯觀。「SpaceX大型超重型火箭的29具猛禽引擎已經安裝完畢」。8月3日，這枚巨大火箭已離開組裝大樓，正以推車運往幾公里外的發射場。

太空網(Space.com)報導，德州南部的博卡奇卡村(Kopernik Shores)附近，是 SpaceX的太空火箭研發基地，名為 4號助推器(Booster 4)的超重型火箭正緩緩的送往發射場。

SpaceX不久後開始對 Booster 4 進行一系列發動機壓力測試，以及更多的振動測試，它必須證明在強烈的壓力與振動下仍然穩定可靠而不會散架。如果這些試驗都順利通過，火箭將可準備進行實際的點火，以及軌道發射，在最樂觀的情況，有可能在未來幾個月內進行。

29 Raptor engines and 4 grid fins have been installed on Super Heavy ahead of first orbital flight pic.twitter.com/XHkCZ9VYK4 — SpaceX (@SpaceX) August 3 2021

Booster 4可視為超重型火箭(Super Heavy)的前身，它是星艦(Starship)的助推段，超級獵鷹火箭70公尺高，而星艦也有50公尺高，因此長度將達到120公尺高，突破人類首次登陸月球使用的農神5型火箭-阿波羅太空船(Saturn V- Apollo spacecraft)創下的110公尺高火箭紀錄。

馬斯克表示， Booster 4仍屬測試用火箭，它的引擎數量是29具，但是最終定型的超重型火箭可能必須安裝32具引擎。

29具猛禽引擎安裝在火箭之下。(圖/SPACE X)

星艦測試原型之前已經發射過，有成功有失敗。不過今年 5 月，名為 SN15的3引擎星艦測試太空船已飛到10 公里的最大高度，並且成功安全降落。

星艦SN20也在準備中，如果一切按計劃進行，Booster 4的頂部可能會加裝SN20，執行無人軌道測試任務。要是成功發射，Booster 4會將SN20大約110公里處，此時燃料用盡，SN20脫離Booster 4，而 Booster 4會降落32 公里外的墨西哥灣。SN20則以自己的動力進入繞行地球軌道，在環繞地球一圈後，降落在夏威夷考艾島附近的太平洋。

以上是Space X提出的計畫，顯然他們還沒有考慮如何平穩著陸，而是採用較簡單的落入海中再回收的辦法。

目前尚不清楚 Booster 4 與SN20 何時會飛行，未來可能會遇到很多困難，但無論發射時間是今年還是明年，我們都相信，它實際發射的時間應該是不遠了。