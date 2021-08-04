取自蔡英文臉書(體育署提供)

中華隊拳擊「刺」客黃筱雯今天在四強賽止步，但仍拿下一面銅牌。蔡英文總統今晚謝謝黃筱雯「用鬥志鼓舞了我們」，她說，黃筱雯再一次拚盡了全力。雖然沒有晉級決賽，但依然以並列銅牌的成績，寫下台灣拳擊的新紀錄，也讓世界看見了台灣。

蔡英文在臉書恭喜黃筱雯獲得台灣第一面奧運拳擊獎牌，蔡英文表示，今天的拳擊女子51公斤級四強賽，黃筱雯再一次拚盡了全力。和黃筱雯的好表現一起被看見的，還有她左臂上別具意義的台灣刺青，以及寫在手上繃帶的「台灣」。

她想要跟黃筱雯說，「妳不只是阿公阿嬤和爸爸的驕傲，也是所有台灣人的驕傲！」在奧運流過汗水和淚水後，下次站上拳擊賽場，我們都會繼續為妳加油！

這次奧運，拳擊代表隊的賽事已經結束。蔡英文強調，能踏上奧運賽場的選手，背後都有著經年累月不斷揮拳的苦功。「謝謝黃筱雯，謝謝陳念琴、林郁婷 、吳詩儀選手，也謝謝辛苦的教練和陪練員」。

副總統賴清德也表示「謝謝黃筱雯，能站上拳擊台就是贏家！」他說，刺著台灣圖騰、擊敗命運枷鎖，勇敢的黃筱雯打下拳擊第一面銅牌！

他稱許首次參加奧運的黃筱雯，初次登場就打進四強，「這位左手臂上刺著台灣圖樣的女生說：這是我最愛的國家！把最愛的都刺上手臂，這也是她和刺青師父親的連結」。

賴清德指出，黃筱雯不畏艱苦、舉起雙拳，用力的反擊，打破命運的限制與框架，也改變家人和自己的命運。這一面銅牌，見證她這一路的艱辛，也創造了台灣新的歷史。

另外，下午出賽舉重無限量級的謝昀庭，為了備戰東京奧運，靠著狂吃苦練增加肌肉力量，用更好的狀態來挑戰奧運的殿堂。「面對比他壯碩的選手，昀庭挑戰自己的極限，繳出了漂亮的成績單！」