偶像女團SKE48出身的三上悠亞，退團後轉戰AV界人氣更旺，還獲封為「暗黑界最強天后」，近來積極經營YouTube頻道，繼先前分享網購的平價衣物後，最近再開箱多套大尺度泳衣，大秀好身材，辣到網友快噴鼻血。

影片中，三上悠亞穿了一套浴袍開場，說明自己要開箱泳衣後，一把就敞開浴袍，秀出第一套膚色比基尼，採一字領設計，性感之外還增添幾分優雅，第二套則是白色的交叉繞頸比基尼，胸前的挖空設計讓她露出東西半球，相當火辣。

接著，三上悠亞又陸續換穿黃色、藍色等比基尼，不但每套胸前都有鏤空設計，最後一套咖啡色泳衣，胸前根本只有一條布遮住重點，南半球完全跑出來見客，辣度破表，讓大批男粉暴動直呼受不了，另外，三上悠亞也給予女性穿搭上的建議，開箱影片被讚很用心，目前已吸引24萬觀看數。

三上悠亞火辣開箱泳衣。（圖／翻攝自Youtube）

三上悠亞每套泳衣都性感破表。（圖／翻攝自Youtube）

三上悠亞轉戰拍成人片6年，至今已拍超過70部作品，她曾上節目暢談拍片幕後秘辛，並大方曝光AV女優片酬，透露自己出作片酬能買下東京世田谷地區的兩房，但大多數女優都是第一支作品片酬最高，之後就會慢慢下跌。

另外，三上悠亞還積極經營社群網站，推特、Instagram、YouTube、TikTok等，都擁有極高人氣，還創立服飾品牌，曾有10分鐘進帳1500萬的記錄，女性粉絲也不少，而她因為兼顧的東西太多，現在每個月只會拍攝一支AV。