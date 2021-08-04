藝人許維恩與王家梁在今年三月公開放閃，五月份對外宣布求婚喜訊，引起許多粉絲朋友的祝福。兩人經常在社群上同框放閃，最近許維恩曬出王家梁半裸床照，對著網友們喊話:「半夜福利來了! 」

許維恩昨(3日)在社群上分享: 「半夜福利來了!還沒要睡的人，眼睛睜大點，大孩子正在睡覺。」王家梁正在睡覺中，照片中意外露出二頭肌，結實的肌肉線條，引起許多粉絲朋友的關注，許維恩在貼文中寫下: 「睡得甜，卻不抱我。」讓她1個人感到相當地孤單。

許維恩居家防疫期間的生活:「會跟大王在家運動，做一些自主訓練體能，運動完一定要好好犒賞自己。」會購買已製作好的調理包，這樣可以放鬆幾餐，不需要自己下廚的時光，讓她感到相當滿足，兩人一起生活相當幸福，日前王家梁幫許維恩剪頭髮，逗趣模樣與大家分享，因此讓他們累積了不少粉絲。

網友們在貼文留言:「果然是我們男人眼中的典範，這壯碩的二頭肌」、「果然有被福利到，女友的視角」、「墨鏡戴起來」、「怎麼跟我先生一樣，抱著棉被睡得很甜，也不抱枕邊人」、「半夜被甜到」。