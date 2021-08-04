歷屆農會改選均傳出不少賄選事件，今年斗南鎮農會理事吳錦宗遭檢舉農會改選賄選，雲林地檢署查證賄選屬實，經地方法院判處有期徒刑5月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，農委會也依「農會法第46條」解除吳錦宗職務。

農委會表示，今年農會改選吳錦宗遭檢舉賄選，經檢調調查之後吳向法院認罪協商，承認有賄選，法院也證實吳確實有賄選事實，由於過去尚未有理事因該法條遭解職，吳可說是首例。

農委會指出，吳當時有找律師，認為農委會在沒有等到法院判決之前不能解除其職務，7月30日雲林地方法院判決確定，判處吳有期徒刑5月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，依法不得任職農會重要幹部，因此農委會在「農會法第46條」以及「農會法第20條之2」授權下解除吳的理事職務，以遏止賄選歪風，確保農民權益。

農委會表示，對於有部分人士認為應優先適用農會法第46條之1及第47條之4等，應待司法判決確定、判決結果再行處置，但因農會法第46條賦予農委會行政裁量權限，其對象為農會重要幹部，也因為該等法條規範對象在範圍上存有差異，其間並無優先適用問題。

農委會說，犯罪者萬一進入農會決策體系，恐侵蝕具金融業務的農會體系，為農會法所不容情事，因此農委會的行政處分不僅適法，且屬必要。