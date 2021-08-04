大陸30歲男星吳亦凡遭19歲網紅都美竹爆料酒局選妃、迷姦少女等混亂私生活，近日因為涉嫌強姦罪，被警方刑事拘留中，目前他的個人、工作室微博都被關閉，事件更擴及整個演藝圈，傳出他為了求生招出演藝圈2共犯，驚動林俊傑、潘瑋柏、范冰冰、井柏然、包貝爾、何炅等大咖藝人緊急發聲明澄清。

吳亦凡自上月31號被警方證實因為涉嫌強姦罪，已被刑事拘留中，至今音訊全無。他在拘留所內的狀況也格外引發外界好奇，巧的是，昨晚就有大陸網友在論壇爆料，指朋友的親戚剛好經辦吳亦凡事件，透露吳亦凡因為身分特殊是公眾人物，擔心室友會對他做出什麼奇怪舉動，所以住的是單人房。

但該網友也說，不要以為住單人房就是特權，因為人是群居動物，加上單人房空間狹小，還要包含廁所，又沒有任何娛樂，吃喝拉撒都要被監視，沒有任何隱私，因此吳亦凡想找人說話的機會都沒有，只能天天盯著天花板入睡。

吳亦凡從紅極一時的巨星淪為階下囚，身心飽受折磨，不僅傳出他為了求生，供出圈內2同夥，網友更爆料，吳亦凡被抓後整個人大崩潰，獄警們更是爭著幫他做肛門檢查，透露吳亦凡這次不僅是犯罪自食惡果，還加上得罪了「不能惹的大咖」，才讓自己處境雪上加霜，想要翻身簡直難如登天。

吳亦凡因為涉強姦被刑事拘留，不僅影響自己演藝事業，還牽連昔日韓團EXO的成員們，被發現EXO昔日上過4集綜藝節目《快樂大本營》影片全被下架，令粉絲不捨其他成員遭拖累，痛罵吳亦凡根本老鼠屎！