成都近日發生一件奇案，一輛賓士休旅車停在一間飯店長達4年，期間飯店「以客為尊」，經常替車身保持清潔，直到上個月停車場要整修，才終於向派出所求援。警方找到車主是一名外地女富商，女富商壓根不記得有這回事兒，經過清點後，才發現真的少了這輛車，只能說「有錢人的生活就是這麼樸實無華！」。

根據大陸媒體《四川在線》報導，近日成都高新區永豐路明悅大酒店，到高新區公安分局芳草街派出所請求協助。原來有一輛賓士休旅車停在該酒店長達4年，一開始酒店以為車主是長住客，後來發現這輛豪車始終沒有移動，但秉持「顧客就是上帝」的理念，酒店方沒有特別去尋找車主，反而還經常清潔車身。4年一晃就過去了，該車累積了近5萬元人民幣（約新台幣21萬元）的停車費。

直到上個月該酒店停車場要整修，才請員警幫忙尋找車主。員警輾轉聯繫到住在外地的車主本人，告知她有一輛賓士車停在酒店已經4年了，女車主自己也感到難以置信，因為她對自己4年前開車到成都的事完全沒有印象。經過清點，才發現真的少了一輛賓士休旅車。

原來，當年女車主開車來找朋友聚會、喝酒，酒醉後被朋友直接送回家裡。後來女子生意繁忙，加上名下有好幾輛車，直接就把這輛賓士給忘了。不過女車主不願付21萬元停車費，經過協調，女車主最後付飯店6000元人民幣（約新台幣2萬5767元）的停車費，才終於讓事件落幕。