河南省鄭州市新冠肺炎應急處置聯合指揮部4日晚間召開新聞發布會，鄭州市人民政府副祕書長李慧芳指出，鄭州此輪疫情自7月30日爆發院內感染、發現首例無症狀感染者以來，至4日下午6時，累計感染101人，其中：確診16人（管城區1人、二七區15人；輕型13人、普通型3人），無症狀感染85人（管城區1人、惠濟區1人、滎陽市2人、新鄭市6人、二七區73人、金水區2人）；男性57人、女性44人；年齡最小7歲、65歲以上16人，其中最大77歲。

李慧芳還通報了相關處置情況：

（一）封控區域動態調整情況。在7月31日劃分封閉區、封控區、防控區的基礎上，於8月2日、8月3日、8月4日根據新發現病例分布情況，三次調整擴大封控區範圍。共涉及二七區12個街道辦事處108個社區66.18萬人、管城區4個街道辦事處22個社區12.29萬人，兩區合計78.47萬人。

（二）市六院病患及醫護人員分流轉運情況。為徹底消除院內傳播隱患，按照大陸國家和省聯防聯控機制專家建議，對市六院封閉管理的人員實施分流。目前已分流患者447人，工作人員和陪護人員1137人。對分流人員，嚴格按照院感防控標準實施單人單間隔離治療或隔離醫學觀察。

（三）原市六院特殊患者救治情況。市六院封閉管理時，共收治136名尿毒症患者，其中住院治療28名，門診治療108名。疫情發生後，12名患者繼續住院進行單人單間隔離治療；轉移至市岐伯山醫院、市三院隔離治療16名，省直第三人民醫院隔離治療3名；將二七區鑫隆溫泉酒店整體租賃作為隔離治療點，採取「點對點、一站式」密閉式運輸方式轉運85名患者；20名正在居家隔離的門診治療患者，將視病情及時收治隔離治療。通過分類救治，充分滿足特殊患者的治療需求，確保疫情有效防控。

（四）隔離酒店籌備使用情況。按照「寧可備而不用，不可用時無備」原則，選定隔離酒店53家，可用床位7609個。目前，已啟用27家，可用床位4694個，隔離1989人。