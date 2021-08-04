阿翔被女兒打0分哭笑不得。（民視提供）

民視《綜藝新時代》全新錄影於本周五播出，而本周的職人體驗為「虱目魚養殖」，而第一個工作職人說要大家「吃好料的」，藝人以為是美味的虱目魚料理，沒想到端上來的竟是魚飼料，讓眾人再次傻眼，楊繡惠強餵浩子吃飼料，只見浩子眉頭一皺居然越吃越順口還大讚：「其實口感還不錯，防疫在家邊看劇邊吃蠻適合的！」這個口感驚歪眾人，直虧說這樣也算找到了一個居家防疫的零食新選擇。

在捕魚時浩子和楊繡惠一組，浩子拿起雪白的漁網浪漫的發想成婚紗為楊繡惠披上，沒想到楊繡惠不但不領情，私下竟和製作單位密謀要推浩子下魚池，只可惜正式上竹筏時楊繡惠頻頻笑場加上動作太刻意，讓聰明的浩子發現不對勁一直對製作單位放話說：「想弄我下水！哼！那有那麼簡單！」這個舉動也讓和阿翔同船的籃籃緊張的對著阿翔說：「該不會製作單位也要你弄我下水吧！」現場爾虞我詐的氣氛，讓大夥錄影直笑場。

本周播出為爸爸節前夕，製作單位特別準備浩子、阿翔的兒女錄製了一段話要來送給他們，起初推出播放器時，浩角翔起猜測是整人的橋段露出狐疑的表情，在浩子一聽到是自己兒子臭寶和Queenie的聲音表情瞬間柔軟，在聽到臭寶說他紅酒很多所以不送他紅酒時讓全場笑翻，而在兒女說他是天使級的爸媽時，浩子更是感動的紅了眼框，而阿翔的女兒小泡芙為他打了70分，小女兒則是搞笑的打了0分，只見阿翔露出苦笑的表情，所幸兒子布朗尼為他打了5百分讓他扳回一成。《綜藝新時代》每周五晚10點15分在民視、每周日下午1點在八大綜合台播出。