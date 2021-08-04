政府擬發放五倍振興券就經濟，但遭學者林保淳質疑行政成本將高達 136 億元，認為去年三倍券最大受益者為印刷廠與外部包商。經濟部火速回應，指新的振興方案仍在規劃，即使有紙本券，仍會持續委由中央印製廠辦理，不可能有圖利外包廠商的問題。

根據經濟部去年振興三倍券檢討報告，花在行政費用上共22.56億元。這包括實體券及外包裝印刷費6.7 億、分裝廠人力 0.8億元、超商及郵局配送服務費、物流及保管費3.17 億元、系統開發、兌付手續費及保險費10.6 億，以及行政廣宣1.29 億元。

經濟部表示，未來倘再發行振興券，面額若提高，規劃中預期的張數也不會比振興三倍券增加太多，行政費用也會相近，不會如評論所述高達百億元。若紙本再印製，亦將委託中央印製廠，採用鈔券規格，並設計高標準防偽等級。

該強調尊重相關政治評論的自由，但任何人都不應在未查證的情況下，就不當影射，甚至毫無證據地污衊公務同仁操守，這樣的行為應受譴責。