東京奧運棒球項目4日晚間上演日韓大戰，日本在第8局靠著山田哲人帶有3分打點的致勝二壘安打，以5比2擊敗韓國隊，率先挺進金牌戰。

日本隊前役在延長賽靠著甲斐拓也再見安打，驚險擊敗美國隊，今天碰上韓國隊，只要再搶勝就能挺進金牌戰，雙方賽前一天早早確定先發人選，日本將由22歲右投山本由伸迎戰韓國29歲側投高永表。

第3局日本靠著2支安打、成功戰術推進，再用高飛犧牲打先下一城，5局下吉田正尚再補上適時安打，助隊再添1分，5局打完日本取得2比0領先。

受制山本由伸壓制，韓國隊前5局僅敲出2支安打，其中第2到4局都是三上三下，無法攻下任何分數，但6局上韓國展開反攻，朴海旻、姜白虎接連敲安先追回1分，金賢洙再從日本第二任投手岩崎優手中敲安，韓國追平比分。

平手局面直到8局下才又有了變化，2出局滿壘時山田哲人敲出清壘的二壘安打，助隊一口氣攻下3分，9局上栗林良吏雖然一上場就投出保送，但他仍順利化解危機，終場日本就以3分差勝出，率先挺進金牌戰。

日本先發投手山本由伸5.1局飆出9次三振，被敲5支安打失2分，無關勝敗，日本4任投手共賞給韓國打者15K，中繼2局無失分的伊藤大海奪下勝投。

尋求衛冕的韓國今天吞下敗仗、落入敗部，台灣時間明天晚間6點將碰上美國隊，爭取另一張金牌戰門票，若此役吞敗，則只能與多明尼加爭銅。