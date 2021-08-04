日本新聞網站「Record China」4日報導，近年來席捲全世界的韓式美妝（K-Beauty），卻在中國大陸面臨人氣急速衰退的窘境，原因是南韓在2017年允許美軍「終端高空區域防禦系統」（THAAD，俗稱「薩德」）部署至該國，成為大陸民眾轉而購買歐美或日本保養品的契機。

根據報導，在美軍THAAD於2017年正式進駐南韓之後，部分大陸民眾在民族主義影響之下拒買韓貨，加上北京政府一度禁止前往南韓旅遊，讓大陸遊客轉而接觸歐美或日本的化妝品，韓式美妝人氣大幅下跌。

加上在那之後，為避免過度使用保養品帶來副作用、鼓吹展露自然膚質的「護膚極簡主義」（Skinimalism）興起，讓部分民眾認為程序繁雜的韓式美妝「已經落伍」；另外，由於2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，全球都受到嚴重影響，許多民眾出門時須配戴口罩，大半臉部都被遮住，所以乾脆不化妝或只化淡妝，包括南韓在內的全球化妝品產業都遭受衝擊。

報導還引述南韓網友的留言，稱連許多南韓年輕女性都已改用歐美化妝品；而虛榮心較高的客群，也傾向選擇高價的歐美名牌；也有人認為南韓化妝品廠商只看銷量，沒有像歐美老牌一般注重品牌經營，流行自然難以長久。

2017年南北韓關係緊張，美軍因而在南韓政府同意下，同年3月將THAAD前進部署至該國慶尚北道星州郡，引發北京政府的強烈不滿，祭出抵制南韓流行文化、停止赴韓旅遊、刪除對南韓汽車補貼等反制措施。此問題直到同年11月雙方就「三不一限」達成承諾後才有所緩解。