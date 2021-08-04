小非農ADP就業數據爆冷，僅增33萬就業人口，遠低於市場預期67.5萬人，儘管就業數據的疲軟，意味著離縮緊貨幣政策還有段距離，但同樣也代表美國經濟復甦成長趨緩，美股早盤4大指數漲跌不一，道瓊工業指數跌逾百點，那指和費半分別小漲約0.1%、0.8%。

截至台北時間21點45分，道瓊工業指數下跌214.25點或0.61%，暫報34902.15點；那斯達克指數上漲24.04點或0.16%，暫報14785.33點；標普500指數下跌14.66點或0.33%，暫報4408.49點；費城半導體指數上漲25.37點或0.75%，暫報3422.03點。

5大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠特斯拉上漲5.22美元或0.74%，暫報714.96美元；台積電ADR上漲0.74美元或0.63%，暫報119.15美元；聯電ADR上漲0.29美元或2.68%，暫報10.94美元。

美國周三公布有小非農之稱的7月ADP就業數據，私人就業人數僅增33萬人，不僅大幅低於市場預期的67.5萬人，且也低於前值；前值增幅從69.2萬人向下修正至68萬人。

美國非農就業數據將於本周五（6日）出爐，而接下來的非農就業數據可謂至關重要，主要是美國聯準會（Fed）近期頻頻釋出訊號，暗示縮減購債規模一事的進程不遠了，Fed理事Christopher Waller日前指出，若是在未來2月的非農就業情況，可以增加80至100萬人，Fed可能將於10月執行縮減購債規模的計畫，此外，若是以目前增幅來看，很有可能9月就有機會執行計畫。