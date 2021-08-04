連續3天被追問高端疫苗批號問題，衛福部長陳時中在今天疫情記者會上動怒，反嗆記者「提問態度不健康」，引發網友熱議，有人就翻出陳時中過往兩次「黑歷史」，直說不意外，只要陳被問到特定議題就會生氣。

針對陳時中在記者會上怒嗆記者，有網友在PTT八卦版PO文翻出過往2件事，笑稱「這個我很熟」，第一件是當初3-11風波時，究竟是誰主持會議，陳時中第一次回答是副指揮官陳宗彥主持，第二次就說記錯了。

第二件則是媒體追查3-11會議紀錄時，陳時中第一次回答可以拿會議記錄，但第二次被問到時，竟回「沒有會議記錄」。該網友酸「一定都是發問者問的方式不對，有問題的絕對不是陳時中」。

更有人挖出多篇新聞，表示陳時中過去1年多已經動怒6次，諷刺「說罕見好像也沒多罕見，還是說碰到特定議題，陳時中都會這樣不小心罕見動怒」，網友也留言揶揄：「重新定義罕見」、「這不就單純的惱羞成怒」、「企圖給黨難看的問題通通動怒」、「令他尷尬的問題會動怒」、「防疫不力又愛動怒」、「就覺得怪怪的 明明很常震怒怎說罕見？」、「連疫苗數量都說不清楚，還能相信他嗎」。