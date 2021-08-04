澳門面臨新冠肺炎社區傳播及爆發的風險極高，澳門一家4口由珠海回澳門後相繼確診新冠肺炎，更驗出帶有Delta變種病毒，澳門政府嚴陣以待隨即宣布進入即時預防狀態，居民離境需持有24小時內病毒檢測報告，並於今（4日）9點起啟動全民檢測。澳門行政長官賀一誠表示，今澳門出入境人流只有平日約四分一，希望在兩週內控制疫情。

該確診家庭群組的女兒早前於珠海乘搭航班赴西安交流，同團學生及老師有10多人已出發到大陸各地，也包括香港，澳門政府已即時與相關部門聯絡，安排有關人士隔離檢測，暫時未收到相關確診報告。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，澳門部分娛樂場所將於明（5日）零時零分起關閉，包括電影院、網咖、健身院、KTV、酒吧、夜店等。澳門總共41個檢測站將會24小時運作，預計3天內可完成全民檢測。截至今早已有36960人預約。

另外，澳門應變協調中心公布，由路環衛生站、石排灣臨時衛生站、確診大廈及確診街道、各類排查及急診病例等1903個樣本，加上8個環境樣本，至今約有1560個樣本及8個環境樣本已有結果，全部沒有驗出新冠病毒。於早上8時許，有市民反映健康碼網站出現不穩定情況，頁面顯示為故障，無法預約檢測。

澳門應變協調中心表示，檢測對象是澳門居民和所有在澳門逗留人士，即日起全澳門市民健康碼會以藍色標示，若果未能在限期內檢測，健康碼會轉為黃碼；而在全民檢測啟動前24小時內有非確診的紀錄，健康碼會保持綠色，可以自由選擇是否再做檢測。市民完成檢測結果無確診後，健康碼會恢復綠色，而全民檢測結果不會顯示於健康碼，也不能用於通關。

賀一誠表示，今澳門出入境人流只有平日約四分一，而預約檢測因系統問題出現混亂，雖然目前未修復，但仍希望在兩週內控制疫情。