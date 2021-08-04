英國倫敦帝國學院與市調機構Ipsos Mori所做的最新調查發現，在英格蘭蒐集到近十萬個普篩樣本加以分析後發現，平均160人中有1人確診。而未接種疫苗人士的感染率是1.21％，完整接種的人士則是0.4％，亦即未接種疫苗的感染率是打疫苗人士的3倍，而且後者將病毒傳染給他人的機會也較低。

儘管研究提醒，疫苗的保護力並非百之百，但根據6月24日至7月12日期間索蒐集到的近10萬個普篩樣本，得出上述結論。

倫敦帝國學院公共衛生學院教授、同時也是研究計畫的負責人艾略特(Paul Elliott)說，這項調查結果證實了先前的數據，顯示注射疫苗能提供良好的防護。不過他也說：「沒有一種疫苗是100％有效，而我們知道有些完成兩劑疫苗接種者，仍可能會被感染。」因此儘管英格蘭已在7月19日完全解封，但官員和科學家都呼籲民眾仍要保持警戒，在公共場所與大眾運輸系統均最好佩戴口罩。