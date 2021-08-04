大陸澎湃新聞4日報導，湖南張家界出現新增本土新冠病毒肺炎確診病例旅遊鍵，不少遊客滯留當地，核酸檢測一做再做，已有檢測5次陰性仍出不了地界。

報導稱，張家界7月30日通知，滯留遊客需配合完成3次核酸檢測，符合條件後，便可離開張家界。但到了8月3日，疫情防控再次升級，當地通知所有人員不得離開。

澎湃新聞報導，來自天津的高姓女遊客4日表示，她原計畫7月30日搭機返回天津，因當地防疫防控要求，她與兒子已滯留張家界5天。目前，他們已經做了5次核酸檢測，結果均顯示為陰性，仍在飯店隔離。

據報導，對於核酸檢測陰性的滯留旅客如何安排？張家界市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部工作人員4日指出，具體情況會透過官方「掌上張家界」發布。

「掌上張家界」7月30日發布消息稱，請滯留遊客在離開張家界之前，配合完成3次核酸檢測。在符合離張條件後，將提供24小時諮詢服務，以方便遊客順利離張。

但到了8月3日，「掌上張家界」再發布消息：即日起，在張家界境內的居民、遊客等所有人員不得離開張家界，積極配合做好疫情防控工作。高女士已不知道何時可以返回天津。

高女士說，她訂了天津往返張家界市的機票。7月26日，她和兒子從天津乘飛機到張家界旅遊，計畫7月30日20點50分離開張家界返回天津。但7月30日8時許，所住的飯店告知她此處已被徵用為隔離點，他們必須退房。她擔心晚上不能搭機，立刻帶著兒子去當地醫院做了核酸檢測。30日17時許辦理托運時，才被告知航班取消，不能托運。

「當時機場裡有2架飛往天津、1架飛江蘇的航班，3架飛機遊客都滯留在機場。」高女士說，7月29日下午，她聽到疫情，沒意識到會這麼嚴重。

高女士稱，30日18時許，機場工作人員告訴他們必須每隔24小時做一次核酸，三次核酸檢測均為陰性，才能離開張家界。他們聽從機場安排來到隔離酒店。直到8月2日早上，他們做了三次核酸檢測，出了檢測結果均為陰性。但在2日晚上，因疫情防控需要，隔離酒店相關負責人告知他們，接下來所有遊客不能離開張家界。截至目前，高女士等人已經做過5次核酸檢測。

8月4日，高女士發現自己的健康碼已由「黃碼」轉變成「綠碼」。「政府和醫務人員都不容易。」高女士稱，隔離期間，除了出不去，生活還挺正常的，政府為他們提供了相應的餐食和基本生活需求。

張家界文旅廣體局工作人員指出，該局對滯留在張家界的遊客採取不同的隔離措施。一方面對跟團遊的遊客，安排了5個集中隔離酒店，每個酒店安排了至少10名幹部職工，對遊客開展心理疏導與安撫工作；另一方面對前來張家界旅遊的散客，原則上要求在原下榻酒店進行隔離。

該工作人員還解釋，有些遊客做了3次核酸且結果為陰性，仍不能離開張家界，這是因為恰好接到了防疫指揮部新的通知。

另據湖南紅網新媒體集團有限公司微信公眾號「張家界時刻」7月31日消息，張家界當時已調度100台旅遊大巴作為遊客返程專用。此外，退團解約、退團退款以及遊客解釋工作也正在緊鑼密鼓地進行。市文旅廣體局相關負責人提醒，任何人尤其是旅行社不得私自棄團，且必須做好遊客的安撫工作。截至7月30日12時30分，滯留張家界遊客核酸檢測率已達95％。