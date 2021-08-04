一名長年在大陸經商的高雄林先生，2006年打算買進千萬豪宅，因當時婚姻關係不穩，擔心未來房產得分妻子，在母親建議下「借名登記」在妹妹名下。豈料妹妹不肯還房，林男只好「親兄妹明算帳」，提告請求所有權移轉登記。高雄地院審理認定林男才是房屋真正所有權人，判他勝訴，妹妹不服上訴二審遭駁回，可再上訴。

根據判決書，林男指出，2006年打算買進一間總值1688萬元的房子，因自己長年在大陸經商，不變處理房地買賣事宜，便委託當時人在台灣的妹妹處理，加上當時自己婚姻狀況不穩，擔心將來房產被瓜分，因此聽從媽媽的建議，將房子借名登記在妹妹名下。

林男主張，雖然並未與妹妹簽立借名登記的書面契約，但包括簽約的50萬元、用印的288 萬元，都由他開出支票，剩下1350萬元房貸，則由他定期匯款到妹妹的帳戶讓銀行扣房貸。且該房地所有權狀由他保管，房屋稅、地價稅、水電費及管理費等雜支費用也通通都是自己在繳，並自行管理使用該房地，可見自己才是該房所有人，要求所有權移轉登記。

但妹妹則辯稱，哥哥雖提出繳納簽約金及前兩期款項的證據，但她事後也匯款400多萬給他清償；請持有房地所有權狀的人，不一定就是房屋所有權人，如果不是有重大原因，誰會把1688萬元的房子借名登記給別人？強調雙方並無借名登記契約存在。

高雄地院審理時傳喚兩人表親，她證稱當年曾聽聞林男買屋，阿姨（林男之母）擔心兒子媳婦婚姻狀況不穩，屆時財產可能落入媳婦手中，所以建議兒子把房子登記在家人即妹妹名下。還說，林男購屋後在房子裡辦過幾次聚會，親戚朋友都有參加等。

法院也查出，該房屋購買後所有價款、稅費都是林男支付，而林女匯出款項金額比對不上，無法證明是用來支付房款及相關費用，判林男勝訴。上訴二審，高雄高分院仍認為雙方存在借名登記契約，將上訴駁回，判妹妹林女應將房屋移轉登記給哥哥林男。可再上訴。