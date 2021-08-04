奇美醫學中心提醒要避免成為植牙孤兒，就從選擇做起。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

台南一名56歲男子10年前到診所植牙，最近咬起來一直不舒服且常有分泌物，找上奇美醫學中心牙醫部贋復科主任張瑞忠門診，發現其口腔內植體周遭牙齦發炎及嚴重齒槽骨吸收等問題，但植體品牌非該院所使用，且市面不同廠牌植牙有其特殊規格和使用工具，淪為「植牙孤兒」，醫生建議小華找原來植牙診所處理，或考慮移除原來植體，重新植牙。

近年，人工植牙受到民眾青睞，但民眾選擇治療常以價格為主要考量，目前，全世界植牙品牌近400多種，台灣市面使用品牌保守估計超過50種以上，每種廠牌人工植牙零件規格尺寸不盡相同，不同廠牌也不能互用。奇美醫學中心建議關注品牌持久度與信賴度，以及規格變化度等面，有利長期追蹤，還有日後調整或置換，不至於因品牌被市場淘汰，無法找到可配合修復零件，而成了「植牙孤兒」。

奇美醫學中心牙醫部贗復科主任張瑞忠表示，隨著植牙手術不斷進步以及植體材料改良，針對缺牙不再侷限於傳統牙橋或活動義齒選項，也可選擇利用人工植牙恢復美觀及咀嚼功能。他說，植牙牙冠在使用一段時間以後，常會有磨損或鬆動，必須找到原來相對應植牙工具及套件，才能進行調整或是做置換。

他舉例，就像是每種品牌車子都有相對應規格的零組件，不同品牌具有不同規格零件，而且彼此無法互相取代，基於成本考量與庫存，每一家醫療院所不太可能採購市面所有植牙品牌，如考慮到日後植牙維修及零件置換的問題，植牙品牌的選擇就相對重要。

他強調，植牙除了考慮價格與手術，植牙品牌也應該列入參考，選擇良好的植牙品牌，不僅可提供長期臨床使用報告佐證，植牙製造商也會持續提供應穩定且同樣規格零件，避免淪為「植牙孤兒」。