肯德基首度合作麻辣鍋名店「青花驕」，推出「青花椒香麻脆雞」嘗鮮套餐118元起。(肯德基提供）

漢堡王將首度插旗宜蘭，推出「堡哥宣傳車」超狂尋人任務遊戲。（漢堡王提供）

全台迎來內用開放解封，速食業也應援新品療癒悶壞的胃，包括麥當勞推出異國風味起司牛堡、肯德基攜手麻辣鍋店，及漢堡王期待多年，終於在宜蘭開幕首家門市等，讓味蕾微解封，增添生活新鮮感。

看準久未出國遊玩的遺憾，麥當勞今夏端上異國美味，即起至9月14日推出「異國風味系列」，有紐澳100%雙層純牛肉的美式「起司脆薯雙牛堡」，18日起再推日式「柚香塔塔脆鷄堡」，使用去骨鷄腿搭配檸檬塔塔醬，兩款皆單點104元，搭配勁脆套餐172元，套餐加點6塊麥克鷄塊再享優惠價55元。

肯德基觀察台灣人愛吃麻辣的喜好，首度攜手王品集團旗下麻辣鍋「青花驕」合作，推出期間限定「青花椒香麻脆雞」，特選青花椒爽麻夠勁，還帶有噴香甘味，即起至9月13日止限定；還有嘗鮮代碼「50315」優惠套餐，只要118元；另若購買肯德基本次指定套餐，持發票明細到青花驕門市內用，即可享「滑嫩去骨雞腿肉」免費招待1份。

經屢次開店不成後，漢堡王第1家宜蘭門市，終將於8月7日開幕，以「這些年錯過的宜蘭」為主題，大玩在地互動，派出「堡哥宣傳車」上路，尋找當地鐵粉於開幕日來到門市，漢堡王執行長會將親自送上VIP神秘驚喜。8月7日至13日，宜蘭店也獨家限時回歸經典「巧克力華堡」，與「超級重磅花生重」。

摩斯漢堡慶全台內用開放，推出MOS Order APP座位點餐優惠，凡購買指定飲品可獲得夏日歡暢券，有機會抽中SAMSUNG旗艦手機；歡慶父親節推出藜麥元氣牛肉珍珠堡88元、摩斯咖啡加8元多乙杯，及情人節指定飲品享優惠兩杯99元。

頂呱呱即起至8月8日前，單點全品項88折，明星商品呱呱包、地瓜薯條、一口翅等，全不限購買份數。