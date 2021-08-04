台灣羽球天后戴資穎，在本屆東京奧運賽事拿下女單銀牌好成績，今（4日）與混雙金牌好手「麟洋配」李洋、王齊麟等人光榮返台，就被發現在與球迷打完招呼後，沒有接受媒體訪問就低調離去，事後更在IG限時動態PO出一張全黑圖，疑似心情低落，令粉絲擔心不已。

今天羽球隊從日本搭機返台，總統府為了彰顯政府對選手們的慶賀，特別下令空軍派遣4架幻象二千戰機起飛迎接伴飛，並在華航班機左右側發射熱焰蛋慶賀，吸引戴資穎、麟洋配、周天成等一票好手拿著手機紀錄這光榮一刻。

戴資穎突然在IG發出全黑照，疑似心情低落。(取自戴資穎IG)

而戴資穎一抵達機場，就有大批粉絲熱情歡呼「歡迎回家」，讓戴資穎一度笑瞇了眼，熱情跟粉絲揮手。不過她也被發現身上沒掛銀牌，僅在拍照區讓媒體拍攝結束，就低調離去，被猜測可能是心情受到影響，才沒有接受訪問。

隨後戴資穎更被發現在IG限時動態PO出了一張全黑照，惹來大批粉絲關心。其實戴資穎昨(3日)才在IG發文表示，比賽結束當下，本來連獎牌都不想看一眼，但她後來轉念，想想這一切是多麼不容易，是多少人幫忙才能拿到這面獎牌，盡力了就沒有遺憾，至少她努力過了。