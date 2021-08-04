我們現在知道，洛克希德(Lockheed )的F-117夜鷹(Nihthawk)是世界第1種匿蹤戰機，並且該公司之後研發的F-22、F-35也都進入量產。不過波音公司也有自己的匿蹤戰機計畫，而且外型也相當科幻，這就是波音獵食鳥( Boeing Bird of Prey)。

我們很強(we are the mighty)報導，就如洛克希德「臭鼬工廠」的(Skunk Works)研發F-117，波音則是「幽靈工廠」(Phantom Works)來研發獵食鳥，它是一款單座、黑色圓弧造型的飛機，看起來是有史以來最具未來感的飛機，令人聯想到好萊塢電影「機戰未來」(Stealth)的飛行器。

獵食鳥試飛照片相當稀少。(圖/美國空軍)

它的名字「獵食鳥」，其實也是「猛禽」的意思，只是洛馬F-22「猛禽」(Raptor)已在那裡，所以Bird of Prey只好稱為「獵食鳥」了。關於這型實驗性戰鬥機的研發過程所知之甚少。但能確定的是，它應該也是在51 區進行絕密飛行試驗，這意味著它也可能是過去UFO 目擊事件的主角。

Boeing Bird of Prey

儘管它有著酷炫與充滿未來感的外觀，但波音獵食鳥，是一個相對便宜的計劃。僅價值 6700 萬美元。它的開發時間始於1992年，然後在1996年進行首次飛行，比較奇特的是，它並沒有被賦予X-飛機的稱號，因為它從來不是真正的軍用測試飛機，不過測試的技術，應該有應用到其他的匿蹤飛機上。能確定的是，波音後來推出的X-45無人機，有應用上獵食鳥的研發經驗。

獵食鳥有幾個相當罕見的設計，包括機背進氣與M型機翼，它也沒有水平尾翼和傳統的垂直方向舵，卻仍然具備穩定操作能力，這些技術應該還沒有解密。還有一種看法認為，獵食鳥還具有主動變色技術，可以在飛行途中改變顏色、亮度，破壞輪廓以融入其環境。這並沒有被證實。

獵食鳥在不確定的時間就停止開發了，被送到美國空軍國家博物館，結束了它短暫的生涯。