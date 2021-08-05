全球多個地區正飽受乾旱之苦。一間西班牙公司成功研發裝置，可從空氣中提取出飲用水，有助滿足嚴重缺水地區的需求。

82歲工程師韋加（Enrique Veiga）表示：「我的目標就是幫助別人。」他在1990年代西班牙南部大旱期間，發明了這個機器，「目標就是提供難民營這類缺乏飲用水的地方」。

韋加的公司生產這種名為Aquaer的設備，已在納米比亞和黎巴嫩的難民營投入使用，以提供潔淨、安全的飲用水。

這種裝置的運作原理類似冷氣機的冷凝作用，利用電力將空氣降溫，直到它凝結成水。

其他採用類似技術的製水機器需要高濕度環境和低溫才能發揮功用，韋加的機器則可在攝氏40度高溫、介於10%至15%的濕度下運作。

韋加生產的小型製水機可用推車運送，每天能生產50至75公升的水。該公司的大型機種，日產量則可達5000公升。（譯者：施施/核稿：林治平）1100804