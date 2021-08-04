高雄市長陳其邁近日公布一起「X men」群聚，稱指標個案曾到台北地區，北市府昨日反駁與北市無關，讓高雄台北隔空互槓。對此，台北市長柯文哲怒嗆，陳其邁也是唸醫學系的，希望對方出來講解、互相切磋一下。對此，高雄市政府晚間發新聞稿反擊，指7月1日該指標個案就是入住台北市的旅館，與不特定接觸者聚會。

陳其邁日前稱，高雄市5確診個案都與「特殊交友圈」有關，發現「指標個案」曾在7月1日至4日至北部參加特殊交友圈「X men」聚會，但北市衛生局反駁強調，聚會地點與接觸者與北市無關。針對高雄市政府昨再回擊，疫調後，經血清學檢查結果、流行病學分析「感染源來自大台北」。

柯文哲強調，目前北市資料顯示，居住人跟地點都不是在台北市。柯文哲直言，「我想陳其邁也是唸醫學系的，關於他們如何經過疫調、血清學檢查、流行病學分析，判斷感染源在台北地區，我是很希望聽他出來講解給我們聽，也許同樣是醫學界，彼此可以互相切磋一下」。

對於柯文哲開嗆，高雄市府晚間發稿表示，「指標個案」7月1日上午於左營站搭高鐵抵達台北站後，隨即聯繫台北的A友人，並入住位於台北市的某飯店與不特定接觸者聚會，且在第三日再到新北市的B友人家中，隨後於7月4日離開並南下高雄。

此外，高市府衛生局也表示，高雄市現已將疫調資料轉疾管署，通知新北市，新北市也在接獲通知後於7月31日匡列B友人採檢並確診。針對「指標個案」血清抗體包括IgG、anti-S、anti-N檢驗結果，研判感染時間應在三週以上；基於疫調、血清學檢查結果及流行病學分析判斷感染源為台北地區。高雄市針對接觸14天以上感染者除採檢快篩及PCR之外，評估有溯源疫調必要者都會加採血清學抗體檢驗結果，以進一步釐清可能感染時序。