新冠肺炎自2019年爆發後席捲全球，儘管疫苗已問世，但強勢的變種病毒株仍替全人類帶來威脅。究竟新冠病毒何時能從世界上消失？小兒科醫師陳木榮坦言，歷史上只有2種傳染病完全消失，不少人因為當年的SARS經驗產生錯誤幻想，以為新冠病毒會很快消失。他認為，未來幾年人類都要考慮如何和病毒和平共存，做好心理準備。

「柚子醫師」陳木榮今（4日）發文表示，疫情爆發兩年多來，常常有人問他「COVID-19這個病毒什麼時候會從世界上消失？」尤其在疫情初期，很多人認為咬牙就能撐過去，幾個月後就能輕鬆生活，然而誰都沒想到，台灣在今年5月中竟會爆發大規模本土感染。

「說真的，我不知道COVID-19什麼時候會消失」，陳木榮指出，目前歷史上已知明確消失的傳染疾病只有2個！那就是「SARS」和「天花」，其他傳染疾病目前仍然存在世界上。陳木榮說，2002年SARS誕生，造成全世界8千多人染疫，774人死亡，但病毒一下就消失不見，當年的經驗也讓大家產生錯誤的幻想，認為新冠肺炎也可能會快速消失。

陳木榮坦言，不少人因為當年SARS經驗產生錯誤幻想，以為新冠病毒會很快消失。圖為一位母親帶著孩子前往篩檢，篩檢棒侵入的苦痛讓孩子嚎啕大哭。(資料照/郭吉銓攝)

至於天花則是人類歷史上第一個使用疫苗對抗的疾病，也是第一個從世界上完全消失的傳染疾病。陳木榮指出，天花病毒早在西元前1157年被發現，散播到全世界，並持續存在3千多年，直到疫苗問世後才完全根除。有一說法是，「自從有天花這個疾病之後，全世界有十分之一的人死於天花。」

陳木榮強調，想要讓新冠肺炎從世界上消失非常難，尤其現在各種疫苗都有很多謠言，這樣只會讓根除傳染病變得更加困難。他坦言，「人類一直以地球的主人自居，事實上地球不應該專屬於任何一種生物，人類多年來一直覺得細菌病毒欺負人類，可是對細菌病毒而言，人類也不是好相處的鄰居。」人類在接下來的多年，都要考慮和新冠肺炎和平共存。陳木榮最後呼籲，大家一定要做好心理準備，用盡一切方法保護好自己。