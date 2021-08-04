1名男子騎花4000元買的舊機車上路，被警方攔下指其報廢車上路，依違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第9款規定開出罰單；男騎士要賣機車給他的機車行老闆負責，機車行老闆向監理站申訴仍被裁罰5400元，再提行政訴訟。地院法官判其敗訴，理由是檢方以廢鐵價值出售，並出具「拍賣沒收物買受證明書」，而非「拍賣汽、機車證明書」，該車早已報廢自然不能再上路。

機車行業者說，他是向高雄地檢署拍定該機車，取得「拍賣沒收物買受證明書」，並被口頭告知可至監理站驗車辦理過戶。機車掛有車牌，也未有報案遺失紀錄，買主不可能知道是報廢車，請求撤銷裁罰。

但監理單位則指該車的原車主，早在2012年就「報廢」，6年後因案被查扣「拍賣」，檢方以廢鐵價值拍賣，買方只能拆卸使用零件，不能騎上路。機車行買下該車多時，可查詢有無報廢，但未查證就交由他人騎上路，有過失之責，無法採取對其有利的判決。

地院法官經查，該機車報廢時，原車主切結車牌遺失，僅繳回行照，高雄地檢署拍賣該機車時，除用廢鐵價值出售，且出具的不是「拍賣汽、機車證明書」，而是「拍賣『沒收』物買受證明書」，前者證明書才可向監理機關重新領牌或過戶，後者則須向監理機構查詢可否重新領牌或過戶。