東京奧運本月2日舉行馬術團體三項競賽，英國馬術好手柯萊特（Laura Collett）與2名隊友在該項目勇奪金牌，賽後她趕緊打電話跟母親報喜，也忍不住淚水當場爆哭起來。讓人想不到的是，現年31歲的柯萊特8年前曾經在比賽時發生嚴重墜馬意外，不僅讓她差點喪命還導致右眼永久失明，後經歷漫長的復健與治療，熱愛馬術的她最終站上奧運殿堂，甚至一舉奪金。

綜合外媒報導，柯萊特從小與母親相依為命，也受到媽媽的影響愛上馬術運動，雖然家裡經濟狀況並不寬裕，但媽媽仍然咬牙租下一間有馬廄的屋子，好讓她能夠一直與馬兒作伴。

柯萊特也沒有辜負母親期望，年輕時就參加許多馬術競技賽事，並屢獲佳績，還曾入選「世界級別發展計畫（World Class Programme）」，接受培訓成為精英馬術運動員，接著也在Burghley馬術比賽等賽事表現亮眼。不過意外總是來得突然，2015年時，柯萊特在漢普郡（Hampshire）一場越野障礙賽中意外落馬，馬匹還直接壓到她身上，造成她肺部刺穿、肝臟撕裂傷、肩膀骨折、肋骨斷裂，躺在病床上昏迷整整6天才甦醒，而她的右眼也因為這場意外永久失明。

柯萊特回憶起這段經歷時表示，「自己能夠活下來已經非常非常幸運」，而這一切也讓她體會到應對突發狀況的能力有多麼重要。意外發生後，柯萊特積極接受艱難的復健療程與治療，她也奇蹟似的在7週之後重新參與比賽。

「我想證明所有人都錯了！我做到了」，經歷嚴重意外後8年，柯萊特終於站上奧運頒獎台，除了狠狠打臉過去看衰她的所有人，也讓她再次感嘆生命的美好，雖然曾經跌落谷底，但只要不放棄希望，努力前行，終究可以夢想成真；賽後她趕緊打電話給母親，只是當說完「我們贏得一枚金牌」後，眼淚就止不住落下，電話那頭的母親也說「她只是在哭，電話這一端也很多淚，但很幸福」。

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