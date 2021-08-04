中央疫情指揮中心公布第五輪疫苗接種將在8月5日開始預約，全數為莫德納疫苗。國民黨台北市議員游淑慧在臉書質疑表示，半個月第一劑莫德納的施打人數新增33萬人，其中近5萬人是以中央交辧的指定用途專案「其他」類別身分來施打。針對指揮中心指揮官、衛福部長陳時中稱官員只有1600人，前民進黨立委郭正亮火大並質疑說，光是疾管署列的人就有1261人，讓他不禁嗆陳時中，「我看你辭職算了，都隨便亂講話」。

郭正亮4日在中天政論節目《正常發揮》中表示，游淑慧在臉書爆料，她問衛生局，這些中央交辦的指定用途專案名單，聽說是交通部、經濟部、教育部、法務部和國土辦等。郭正亮不滿說，請問這5個單位是防疫重要人員嗎？

郭正亮指出，陳時中說官員施打莫德納的只有1600人，那其他包括第三類、第七類，老師、警察、機場人員等都屬於其他類別的施打對象。這是在說肖話，老師、警察是屬於第七類，陳時中卻講是屬於第三類、第七類。

郭正亮接著表示，問題是游淑慧獲得該資料是在7月26日，那時所謂的維護社會運作的必要人員，已經打了41萬劑莫德納；而維持國家安全的必要人員，也已經打了4萬多劑的莫德納，這就包括老師、警察和機場人員。游淑慧卻發現7月26日列入其他類別的莫德納有8萬6000多人，郭正亮反問，8萬6000人是誰？8萬6000人絕對不是老師、警察跟機場人員，因為他們都包含在國安人員及社會重要功能人員裡頭。因此，陳時中都亂講嘛，稱官員只有1600人，是講給誰聽？光是疾管署列的人就有1261人，郭正亮不禁嗆陳時中，「我看你辭職算了，都隨便亂講話」。