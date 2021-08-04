東京奧運近尾聲，蔡英文總統今晚表示，「奧運英雄們，歡迎回家！」她說，今天下午，空軍把握颱風前合適的天候，派出四架幻象2000戰機，升空伴飛，不只迎接今天返國的代表團成員，更要表達國家對這次奧運代表團的敬意。
蔡英文今晚在臉書表示，為了配合大會防疫規定，已經結束賽程的選手，這幾天陸續搭上回家的班機了。準備壓軸登場的空手道好手文姿云、王翌達，以及正在爭取排名的高爾夫球好手 徐薇淩和李旻，我們則會繼續準備好加油聲！
她說，今天下午，空軍把握颱風前合適的天候，派出四架幻象2000戰機，升空伴飛，不只迎接今天返國的代表團成員，更要表達國家對這次奧運代表團的敬意。「我要向每一位選手說，謝謝你們，在奧運賽場上，用精采的表現，大大鼓舞了我們，也讓世界看見台灣人的氣魄」。
她也謝謝代表團的每一位幕後英雄，並表示，台灣選手能不斷締造新紀錄，背後要歸功於教練的指導，以及後勤團隊的支援。「在台灣的大家，都在等著奧運英雄們回來！期待疫情持續穩定，等隔離結束後，我們很快能有機會見面！」
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