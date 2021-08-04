綜藝天后小S憑著主持《康熙來了》紅遍兩岸三地，近日卻因為在東京奧運賽事興奮PO文支持中華隊選手，引發陸網友不滿出征，連大陸品牌也急切割一夜之間掉了4代言，損失慘重。前新黨主席郁慕明昨(3日)在臉書評論小S事件，文中犀利點出小S發言之所以引起這麼大的風波的關鍵原因，更被大陸網友推爆直呼這才是「字字珠璣，真知灼見」！

郁慕明昨晚在臉書評論小S事件，直言台灣不分藍綠見獵心喜，紛紛朝自己有利的方向解讀，卻不把真實的問題告訴台灣民眾，表示小S發言會引發這麼大風波的關鍵原因，在於「大陸民間對台灣已經忍無可忍，在一個到處是瓦斯的地方，任何一點火花都可能引起爆炸。」

「台灣天天說大陸要學習尊重台灣民意，那大陸難道沒有民意？」郁慕明認為把大陸民意惹毛了，兩岸也就不存在什麼模糊空間，民意直接對撞，看是2300萬民意大，還是14億民億大，「藍綠不懂得感謝大陸壓制民意，還沾沾自喜撿到槍之餘，台灣民眾要看清楚，問題的嚴重性。」

郁慕明直言，當兩岸不存在轉圜的空間，那再來的對撞，可能會比網軍出征更加慘烈。郁慕明這篇PO文也在對岸引發熱烈討論，不少陸網友紛紛大讚其見解精闢，「非常精闢，現在大陸民意根本不給你模糊空間了，不認統就是獨，沒有中間地帶」、「我不會覺得小S是台獨，甚至不認為她的立場有什麼問題，但是大陸民間對台灣，真的如郁先生所言，已經沒有忍讓的空間了」、「小S言論一出，商家直接就解約了，根本連觀望都不帶的，說明什麼？大家意識都很警覺，一點兒不由得你糊弄」。

小S姊夫汪小菲今(4日)凌晨在微博轉發「小S親中態度及言論視頻合集」，透露小S打了AZ疫苗反應比較大，所以才向媒體回應「讓她靜靜」，更稱認識大小S姊妹十多年，她們是最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人。只是隨後汪小菲又將此PO文刪除，原因不得而知。