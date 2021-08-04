孫文雁（左）和黃雪辰拿下銀牌。（澎湃新聞）

黃雪辰（左）和孫文雁在比賽中。（澎湃新聞）

黃雪辰和孫文雁在比賽中。（澎湃新聞）

孫文雁和黃雪辰拿下銀牌。（澎湃新聞）

東京奧運會花式游泳雙人自由自選4日決賽，中國代表團組合黃雪辰、孫文雁摘得銀牌。黃雪辰媽媽得知結果後哽咽稱，「女兒為備戰減了60斤（30公斤），不容易，是媽媽心中的滿分女兒。」

「不管前路有多艱難，目標從未改變！做好自己，就很好！」亮相東京水上運動中心前，31歲的花式游泳老將黃雪辰在朋友圈裡寫下這樣的話，為自己打氣。

4日晚，在花式游泳雙人自由自選決賽中，奧運「四朝元老」、31歲的媽媽選手黃雪辰搭檔孫文雁，為中國拿下銀牌。冠軍被俄羅斯奧運隊組合獲得。

第四次參加奧運，黃雪辰已不再是初次亮相北京奧運會時的那個剛剛成年的小姑娘，她現在不僅是中國花游隊內年齡最高的成員，更是3歲孩子的母親。

2008年北京奧運時，黃雪辰是隊裡最小的隊員，跟著姊姊們拿到了集體項目銅牌；在倫敦，她拿到了雙人項目銅牌和集體項目銀牌；里約奧運會，她以兩枚銀牌收場。

此後她選擇退役結婚生子，懷孕時一度胖了30多公斤。但在2018年11月，黃雪辰選擇回歸心愛的泳池，繼蔣文文╱蔣婷婷姐妹後成為中國花式游泳的又一個「媽媽級」選手。

和2015年短暫退役後復出一樣，黃雪辰本次回歸，仍是收到了大陸國家隊的「召喚」。

在奧運會花式游泳這個打分項目中，中國隊需要耳熟能詳的名字來撐住場面——在2017年布達佩斯游泳世錦賽上圓滿完成任務的老將蔣文文和蔣婷婷已經很難繼續堅持，彼時黃雪辰成為了挑大樑最合適的人選。

「我也是經過了認真的考慮。」黃雪辰坦言，「一開始自己也是抱著試試的心態，行，最好！不行，也沒辦法。前後糾結了大約有半年吧！」

2019年世錦賽，黃雪辰以一套《博弈》開啟自己第6屆世錦賽的首秀，她說選擇回歸就是與自己的一場博弈。

「媽媽選手」面臨的挑戰是顯而易見的——減重的壓力、傷病的考驗等重重難關橫在黃雪辰面前。

上午練體能，下午訓練，晚上蒸桑拿，那段時間黃雪辰通過斷食斷水一系列可以用的手段來減肥，最多的一天減掉了3.8公斤。

回憶那段日子，恢復到不到60公斤體重的黃雪辰還是忘不了那些苦，「我不僅要少吃，還要一如既往的訓練，所以一開始就在橢圓機上扭傷了腳踝……最後足足減掉了30公斤。」

身體上的煎熬還是其次，為了盡快恢復訓練，黃雪辰產後3個月就給女兒斷了奶，哪怕平時訓練強度不大時，她也不敢多回去看女兒——會分心，這樣是對隊友不負責任。

黃雪辰曾表示，內心有一道邁不過去的坎：

世錦賽之後，為了不讓孩子和媽媽長期分離，家人在距離體育總局不遠的地方租了房子，把孩子帶到了北京，這樣就能讓黃雪辰在訓練之餘能時不時地見到女兒。

但是為了備戰，以前的一周一次，現在也只能變成一個月一次，更多時間只能通過視頻看看女兒。

黃雪辰每次說起這些總是哭，她反覆說：「等孩子記事兒了，我也比完東京奧運會了，可以好好陪她。」

退役後再復出對於每一個運動員都不容易，尤其是對黃雪辰這樣已經不再年輕的選手，她只有通過更加艱苦的訓練來磨礪自己。

訓練最苦的時候，泳池邊的冰塊與氧氣瓶成了黃雪辰最好的「朋友」。

每次高強度訓練和比賽前，她都要進行一定時間的冰敷；舉著10公斤重的槓鈴片、在水中持續踩水是固定的訓練方法，有時候在水中憋得頭暈，可是四肢還是在機械地訓練，冒出水面第一時間就要大口吸氧…… 好在里約的「老搭檔」孫文雁復出，讓黃雪辰的回歸路沒有那麼難熬，兩個人有事一起扛，每天分享著訓練生活中的酸甜苦辣。

8月2日晚，黃雪辰和孫文雁在東京奧運雙人自由自選比賽中登場，比賽中這對組合展現了一套主題為《蛇》的全新雙人自由自選節目，最終以96.2333分、位列預賽第2位的成績，進入決賽。

賽後，黃雪辰興奮地發文：「進決賽啦，中國花游加油~」。「我們比過很多屆奧運會了，現在很享受比賽，沒有太大的壓力和負擔，我們要力爭佳績，為祖國爭光，不讓自己有遺憾。」

從北京到倫敦，再到里約，最終輾轉而至東京，兩次退役兩次復出，黃雪辰仍然在書寫自己的傳奇故事。「既然決定了，那就要努力做到最好。」