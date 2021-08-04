高雄女子萱萱（化名），2019年9月在台中市騎機車被員警認定闖紅燈，當場開單舉發，之後沒在期限內到案，被加重處罰2700元、記違規點數3點。眼尖的萱萱發現裁決書上面記載違規車輛是「汽車」，且警方也無證據證明她闖紅燈，提起行政訴訟。高雄地院審理認為，路口監視器畫面因超過時間被洗掉，員警職務報告也沒描述舉發過程，事證不足，撤銷罰單。可上訴。

根據判決書，萱萱2019年9月11日20時19分許騎著機車，在台中市中區三民路、成功路口，被臺中市政府警察局第一分局員警認定闖紅燈，當場開出舉發通知單。而萱萱未於期限內到案，也沒提出陳述，因此被依道路交通管理處罰條例，裁處新臺幣2700元，並記違規點數3點。

萱萱不服提出行政訴訟，她主張當時所騎的是普通重型機車，並非裁決書所載的「汽車」；加上並無其他證據證明她有闖紅燈行為，不能單憑員警說法就認定違規，要求處罰撤銷。

高雄市交通局則反駁，《道路交通安全規則》中規定汽車是「指在道路上不依軌道或電力架線而以原動機行駛之車輛（包括機車）。」處罰條例所稱的「汽車駕駛人」亦包括機車駕駛人。而萱萱今年才申訴並要求影像佐證，經職調閱路口監視器畫面顯示早已覆蓋故無法提供前年違規時影像，且劉女自己也在告發單簽名。且以一般執勤巡邏員警之專業訓練，誤判之可能性極低，員警應不致有所誤認。

不過法官認為，交通局如果認為萱萱有闖紅燈的違規行為，應該負起積極舉證之責，但卻提不出來，判決原處分撤銷。可上訴。