「麟洋配」直落二勝對手，讓世界看見台灣。（圖/季志翔 攝）

「麟洋配」在本屆東奧羽球男雙金牌戰的最後決勝點引起眾人矚目，相關圖文一夕爆紅，不少人搶著想註冊商標，並製作周邊商品，有網友發現，已有人以「決勝球壓線，Taiwan in!」申請註冊，經濟部今(4)日天證實，確實有2名民眾已用類似圖樣申請商標註冊，審查結果最快12月出爐。

獎金比王齊麟多300萬 李洋親曝未來用途「超暖」

台灣羽球男雙王齊麟、李洋在東奧金牌戰的最後一球壓在線上，結果被判為界內得分，這關鍵性的一球決定了勝負，因此被稱為「決勝點」，7月31日比賽當晚，馬上就有人把羽球場綠底白線加上決勝點的圖樣做成相關圖文，在網路上掀起風潮，不少人腦筋動得快，已推出周邊商品，連衛福部長陳時中今(4)日在疫情記者會中都戴上印有「Taiwan硬啦」相關圖騰的口罩。

網友PO出經濟部智慧財產局註冊系統資料指出，已經有人在8月1日申請將麟洋配決勝點的圖案搭配「TAIWAN」字樣註冊商標。（圖/截自臉書 爆廢公社公開版）

有網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出經濟部智慧財產局註冊系統資料指出，已經有廠商在8月1日申請將麟洋配決勝點的圖案搭配「TAIWAN」字樣註冊商標，辦理結果尚未出爐，原PO直呼聰明的商人，並質疑「這個應該不會註冊成功吧？不然就不能隨便用了」，讓不少網友驚訝「動作也太快」。

經濟部智慧財產局網站資料，確實有人在8月1日申請註冊。(圖／截自智慧財產局網頁）

根據經濟部智慧財產局網站資料，確實有人在8月1日以「決勝球壓線，Taiwan in!」類似的圖案，申請註冊21、24、25三類，用於杯子、毛巾、服裝、帽子等類別。經濟部今接受媒體訪問時也證實，確實有2名民眾已用類似圖樣申請商標註冊，審查結果最快12月出爐。